ضبط المتهمين بالتحرش بابنة الفنانة نشوى مصطفى بالهرم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط المتهمين في واقعة التحرش بابنة الفنانة نشوى مصطفى بدائرة قسم شرطة الأهرام.

ورصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تداول صورة علي موقع التواصل الاجتماعي تشير فيه الفنانة نشوى مصطفى، لتعرض ابنتها للتحرش من قبل مستقلي سيارة نقل ثقيل تحمل لوحة برقم "ي ف ٥١٩٢" أعلى كوبري ناحية الهرم المنصورية، وإشارة أحد مستقلي السيارة لابنتها بإشارات خادشة للحياء.

ودونت الفنانة نشوىمصطفى منشورا على موقع التواصل الاجتماعي جاء فيه "النهارده بنتى اتعرضت للتحرش من العربية دى وفضل يزنقوا عليها واترهبت وهى سايقة على كوبرى ناحية الهرم المنصورية وكلمتنى وهى مفزوعة قلت لها حاولى تصوريهم وعملو لها إشارات سافلة زي ماهو فى الصورة كده — الحمد لله ربنا ستر وبنتى موقعتش من على الكوبرى وهى مرعوبة من حجم العربية اللورى اللي بترهبها — حسبى الله ونعم الوكيل فيهم".

وبالفحص تبين صحة الواقعة وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة، تمكنت قوة أمنية برئاسة الرائد أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، من ضبط المتهمين والسيارة المستخدمة في الواقعة، وتم اقتيادهم إلي ديوان القسم.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.