 غلق محلين مخالفين لمواعيد الغلق الشتوية في حملة وسط الإسكندرية - بوابة الشروق
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غلق محلين مخالفين لمواعيد الغلق الشتوية في حملة وسط الإسكندرية

هدي الساعاتي
نشر في: الأحد 31 أكتوبر 2021 - 11:09 ص | آخر تحديث: الأحد 31 أكتوبر 2021 - 11:09 ص
قاد رجب النقيدي رئيس حي وسط الإسكندرية، مساء أمس السبت، حملة لمتابعة مواعيد فتح وإغلاق المحلات، المطاعم، الكافيهات، والورش، وأسفرت عن غلق محلين مخالفين.

وشارك في الحملة مدير إدارة اشغال الطريق، حيث جابت شوارع طريق الكورنيش، والسلطان عبد العزيز سوتير، وشامبليون، السلطان حسين وصفية زغلول.

وأسفرت عن غلق محلين، لمخالفة مواعيد الإغلاق، ورفع 22 حالة إشغال متنوع بمشاركة رئيس قسم الغلق بادارة رخص المحلات، ومفتشي المتابعة، والإدارات

وتم التنبيه والتشديد على الالتزام بتطبيق مواعيد الفتح والغلق الجديدة طبقا لقرارات وزير التنمية المحلية.

ويأتي ذلك في إطار استمرار جهود الحكومة لتحقيق الانضباط للشارع المصري والقضاء على الفوضى والعشوائية والحفاظ على مرافق الدولة والبنية التحتية، وسلامة وصحة المواطنين خاصة في ظل جهود الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا.

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