الجزيري يقود هجوم الزمالك في التشكيل المتوقع لمواجهة الطلائع

يخوض الزمالك ثاني مبارياته في رحلة الدفاع عن لقب الدوري المصري الممتاز، عندما يحل ضيفًا على طلائع الجيش في الخامسة والنصف من مساء اليوم، الأحد، على ملعب ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر المسابقة.

ويتطلع الزمالك حامل اللقب لتجنب صحوة الطلائع، بعدما فاز الأبيض على إنبي بثنائية دون رد، وخسر الطلائع أمام البنك الأهلي بثلاثة أهداف نظيفة.

ويراهن الزمالك على انسجام لاعبيه مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، كما يعود الظهير الأيسر أحمد أبو الفتوح، بخلاف وجود أشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو ويوسف أوباما وسيف الدين الجزيري في خط الهجوم.

ويبحث الزمالك عن التأكيد على بدايته القوية لرحلة الدفاع عن اللقب، الذي توج به في الموسم الماضي، وتحقيق الفوز الثاني تواليًا، وعدم فقدان أي نقاط في طريق الفريق.

ومن المتوقع أن يدخل الزمالك مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي، محمود علاء، محمود حمدي الونش ومحمد عبدالشافي.

خط الوسط: طارق حامد، يوسف أوباما ومصطفى فتحي.

الهجوم: أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي وسيف الدين الجزيري.