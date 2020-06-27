الولايات المتحدة تعرب عن بالغ قلقها إزاء توسع القتال في شمال إثيوبيا

أعربت الولايات المتحدة عن بالغ قلقها إزاء توسع القتال في شمال إثيوبيا.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني ، اليوم الأحد ، أن واشنطن تجدد دعوتها إلى الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي بالانسحاب من إقليم أمهرة وإقليم عفر، بما في ذلك وقف تقدمها في مدينتي ديسي وكومبولتشا وما حولهما.

وجاء في البيان: "كما نحث الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي على عدم استخدام المدفعية ضد المدن ونكرر اعتراضاتنا الشديدة على الضربات الجوية التي شنتها قوات الدفاع الوطني الإثيوبية في ميكيلي ومناطق أخرى من تيغراي والتي أودت بحياة عدد لا يحصى من الأرواح".

وأكدت الخارجية الأمريكية في بيانها أنه لا يوجد حل عسكري لهذا الصراع، مشددة على ضرورة أن يبدأ جميع الأطراف مفاوضات وقف إطلاق النار بدون شروط مسبقة.

وجددت الولايات المتحدة التزامها بإنقاذ الأرواح وتخفيف المعاناة من خلال إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع الإثيوبيين المحتاجين سواء في إقليم تيجراي أو أمهرة أو عفر.

وبحسب البيان، جددت واشنطن مخاوفها حيال تواتر تقارير حول عرقلة متعمدة لوصول المساعدات الإنسانية في شمال إثيوبيا.

ويعيش ما يصل إلى 900 ألف شخص في ظروف شبيهة بالمجاعة في تيجراي، في حين تقيد الحكومة وصول الإمدادات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها، بما في ذلك الأدوية والوقود وكذلك النقد المادي لمنظمات الإغاثة، وفقا لبيان الخارجية الأمريكية.

وبناء عليه، جددت الولايات المتحدة دعوتها إلى جميع أطراف النزاع للسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وتسهيله.

واختتمت الخارجية الأمريكية بيانها بدعوة جميع الأطراف المنخرطة في النزاع لحماية المدنيين وإنهاء انتهاكات حقوق الإنسان وكذلك انتهاكات القانون الإنساني الدولي، مشددة على ضرورة محاسبة المسؤولين عن مثل هذه الانتهاكات والخروقات.