الأمير تشارلز: قمة جلاسكو الفرصة الأخيرة لإنقاذ العالم

اعتبر الأمير تشارلز أن قمة المناخ الحاسمة في جلاسكو Cop26 هي "الفرصة الأخيرة لإنقاذ العالم من تغير المناخ الجامح".

وفي حديثه إلى العديد من القادة من بينهم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على هامش اجتماع مجموعة العشرين للدول الصناعية بروما، قال تشارلز إن الوقت قد حان لبدء تحول اقتصادي أخضر.

وقال الأمير تشارلز: " يبدأ مؤتمر Cop26 في جلاسكو غدًا، بكل معنى الكلمة ، إنها الفرصة الأخيرة، يجب علينا الآن ترجمة الكلمات الجميلة إلى أفعال أفضل"، حسبما نقلت صحيفة"الجارديان" البريطانية.

وشدد تشارلز على "تحمل المسئولية تجاه الأجيال التي لم تولد بعد" ، قائلاً إنه لمس تغيرًا في المواقف و "تراكم في الزخم الإيجابي".

وسلط ولي العهد البريطاني الضوء على الحاجة للقطاع الخاص لمعالجة هذه المشكلة ، قائلا :" إن التحول للاقتصاد الأخضر سيحتاج إلى تريليونات الدولارات من الاستثمار كل عام للحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى الحد الأقصى المستهدف وهو 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة".

وأوضح :"لا يوجد لدى أي حكومة هذه المبالغ ، وهذا هو السبب في أنني قضيت الكثير من الوقت على مدى الأشهر التسعة عشر الماضية في محاولة لتشكيل تحالف عالمي بين القطاع الخاص ، حيث كنت أعتقد منذ فترة طويلة أنه يحمل المفتاح النهائي للحلول التي نسعى إليها "، وفقا للصحيفة البريطانية.

وأضاف أن الحكومات تحتاج بدورها إلى توفير قيادة طويلة الأجل بشأن هذه القضية ، فضلاً عن الدعم التنظيمي والمالي.

وبموجب اتفاقية باريس للمناخ لعام 2015 ، التزمت الدول بتقييد ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى "أقل بكثير" من 2 درجة مئوية.

وجاء خطاب تشارلز في الوقت الذي يستعد فيه جونسون لاستقبال أكثر من 120 من قادة العالم في بداية مؤتمر المناخ في جلاسكو الذي افتتحت فعالياته، اليوم الأحد، ويستمر لأسبوعين.

وأمس السبت ، قال جونسون في قمة دول العشرين، إن عدم إحراز تقدم في جلاسكو قد يؤدي إلى "أحداث جيوسياسية صعبة للغاية" بما في ذلك الهجرة الجماعية والمنافسة العالمية على الغذاء والماء.