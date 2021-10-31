انطلاق قمة المناخ العالمية في إسكتلندا بدعوة عاجلة للتحرك

بدأ المؤتمر العالمي للمناخ (كوب26)، اليوم الأحد، في مدينة جلاسكو في اسكتلندا، وسط تحذيرات هائلة من المجتمع العلمي من تصاعد أزمة المناخ.، في أعقاب تأجيل لفترة قصيرة.

وبناء على دعوة الأمم المتحدة، سيبحث ممثلون حكوميون من حوالي 200 دولة، لمدة أسبوعين، كيف يمكن للبشرية احتواء الاحتباس الحراري المتسارع، إلى مستوى مقبول.

ومن المتوقع أن يشارك في المؤتمر حوالي 25 ألف شخص، من بينهم آلاف الصحفيين ونشطاء حماية المناخ.

وبدأت مراسم الافتتاح الرسمية، التي تأجلت حوالي ساعة، بدقيقة صمت، تكريما لضحايا جائحة فيروس كورونا.

وأكد رئيس المؤتمر، ألوك شارما، في تصريحاته الافتتاحية أهمية المؤتمر، لتحقيق الأهداف، المحددة، في اتفاق باريس لعام 2015 بما في ذلك الحد من الاحتباس الحراري بما لا يتجاوز 5ر1 درجة مئوية، فوق مستويات، ما قبل الثورة الصناعية.

وأضاف "مؤتمر كوب 26، هو آخر أمل لنا في الحفاظ على أن تكون 5ر1 درجة في المتناول. هذا المؤتمر الدولي يجب أن يؤتي ثماره".

وكانت منظمات بيئية والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، قد شكوا مسبقا من أن الكثير من الدول، لم تشدد خططها بشأن المناخ، بما يكفي، في العامين الماضيين، منذ آخر مؤتمر للأمم المتحدة في مدريد، وأجلت عملية التخلص السريع التدريجي الضروري من الفحم والنفط والغاز.

وكانت مواجهة أزمة المناخ، قضية رئيسية أيضا في روما، مطلع الأسبوع، في قمة رؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين.

ومع ذلك تضاءلت الآمال في الحصول على إشارة واضحة، لقمة المناخ، حيث كانت هناك خلافات بشأن تعهدات جديدة لحماية المناخ.

وارتفعت درجة حرارة الأرض، بالفعل، بواقع نحو 1ر1 درجة مئوية، مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية، وفي ألمانيا، ارتفعت بالفعل 6ر1 درجة.

يذكر أنه في باريس قبل ست سنوات، وافق المجتمع الدولي على الحد من الاحتباس الحراري، بحيث لا يتجاوز درجتين مئويتين، أو 5ر1 درجة مئوية. ومع ذلك، حتى الآن، فإن الخطط، التي قدمتها الدول، ليست كافية على الإطلاق.

وتشمل الموضوعات المهمة الأخرى في قمة جلاسكو، التجارة بين الدول، مع تحقيق تقدم في حماية المناخ وتمويل الأضرار والخسائر، الناجمة عن الاحتباس الحراري، لاسيما، في الدول الأكثر فقرا.