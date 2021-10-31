قال أستاذ المنشآت الخرسانية بكلية الهندسة جامعة القاهرة، مشهور غنيم، إن القاهرة والجيزة من المناطق ذات الشدة الزلزالية المحدودة، فيما تأتي منطقة البحر الأحمر الأعلى شدة زلزالية في مصر، مشيرا إلى أن "الخوازيق" هي أفضل أنواع الأساسات المقاومة للزلازل، وأفضل تصميم للمباني هي أن تكون أدوارها السفلى أكبر من العليا، مثلما هو الحال في برج زايد بالإمارات.

وأكد غنيم، خلال كلمته بالمحاضرات التي نظمتها شعبة الهندسة المدنية، بحضور النقيب العام هاني ضاحي أمس السبت، ضرورة فصل المآذن عن مبنى المسجد، حتى لا يحدث خلل في مباني المساجد عند الزلازل، بسبب ارتفاع المآذن التي تصل حتى 30 مترًا، لافتا إلى أن أن تأثر المباني بالزلازل يعتمد على 4 عوامل، هي الشدة الزلزالية الموجود بها المبنى، ودرجة ممطولية المبنى، والخواص الديناميكية للمنشأ، وزمن اهتزاز المنشأ.

وأشار إلى وجود خريطة زلزالية لمصر تحدد شدة الزلازل في كل منطقة، حيث تعتمد قوة الزلازل على عجلة دوران المنشأ مضروبًا في كتلة المنشأ، مؤكدًا أن عجلة دوران المنشأ لا تساوي العجلة الأرضية للهزة الزلزالية.

وتابع: "الزلازل ليست قوة، لكنها طاقة تعادل في المنشآت، حاصل إزاحة المنشأ في القوة، وهناك في تصميم المنشآت المقاومة للزلازل أمام المهندس أحد خيارين، إما إنشاء مبنى ذات ممطولية عالية، وهو ما يتم تطبيقه في المباني السكنية، أو إنشاء مبنى بتكلفة أعلى بحيث لا يحتاج إلى ترميم بعد الهزات الزلزالية، وهو ما يتم تطبيقه في محطات الكهرباء".

ولفت إلى أن أفضل المنشآت مقاومة للزلازل هي التي تعتمد على أعمدة وحوائط حاملة، أو التي تعتمد على أعمدة مربوطة "بكامر ساقط"، ومن من الهام جدا أن يكون مركز ثقل كل مبنى هو نفسه مركز الكتلة، وهو ما يتحقق بالتشاور بين المهندس المعماري والمهندس المدني.