تحرير 28 محضرا مخالفا متنوعا بالمحلة

أكد اللواء حسين لبيب رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، اليوم الأحد، أن حملات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، أسفرت عن تحرير 28 محضرا متنوعا، منها 9 محاضر كمامة، و7 محاضر إشغال طريق، و4 محاضر بيئة، و8 محاضر نظافة، وذلك خلال 24 ساعة.

وأشار إلى تطهير وتعقيم 16 مسجدا، و25 مدرسة، و3 مواقف سيارات، و2 جمعية زراعية، و37 شارعا، و4 مراكز شباب، و5 مقار وحدات محلية قروية، و18 ماكينة صرف آلي بالقرى، و40 من المقرات الحكومية بنطاق مركز المحلة، وذلك فى إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية المواطنين من فيروس كورونا.

كان محافظ الغربية، قد أكد استمرار الحملات والمتابعة بمراكز ومدن المحافظة، لرصد المخالفين لمواعيد الغلق الجديدة للمحلات، والمخالفين للإجراءات الاحترازية المقررة من مجلس الوزراء للحماية من كورونا.

كما شدد على تكثيف حملات التطهير والتعقيم للمنشآت الخدمية، وأهمية دور جميع الجهات فى نشر الوعى بضرورة اتباع تلك التعليمات، وأيضا أهمية ارتداء الكمامات والحد من التجمعات.