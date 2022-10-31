علقت الفنانة ميار الببلاوي، على رسالتها للفنانة إلهام شاهين، بعدم حديث الأخيرة عن الدين واكتفائها بالحديث عن الفن فقط، مؤكدة أن الدين لا يحتمل الآراء على حد قولها.

وقال ميار الببلاوي، خلال حواره في برنامج قعدة ستات تقديم الإعلامية مروة صبري والمذاع على قناة "القاهرة اليوم"، إنها وجهت رسالة للفنانة إلهام شاهين، لأنها قامت بدراسة الدين، مؤكدة إنه يجب على من يتحدث عن الدين أن يكون على علم كافٍ بما يقوله، موضحة: أنا خريجة المعهد العالي للدراسات الإسلامية، وخدت ماجستير في الفقه المقارن، والدكتوراه بتاعتي في الخطاب الديني، يعني لما بتكلم في الدين أنا معايا إجازة في الفتوة، واللي قولته لـ إلهام شاهين اتكلمي في أي حاجة تانية غير الدين، لأني مش عايزة أسمع حديث بيتقال غلط، وإن فيه ناس بتغلط في علماء الدين، إياكم ورجال الدين.

وتابعت: “أنا مبحبش حد يتكلم في الدين وهو معندوش خلفية دينية، هي أستاذة وكل حاجة بس ليه تتكلم في الدين؟ بتتريق على رجال الدين والشيوخ والفتاوى، إياكم ولحوم علماء الدين فإنها مسمومة، والدين لا يحتمل الآراء”.

وأضافت ميار الببلاوي، موضحة سبب رسالتها لـ إلهام شاهين، إنها وجهت الرسالة بعد ما سُئلت في أحد البرامج التلفزيونية، قائلة: “أنا أتسألت في برنامج ورديت، أنا مش عايزاها تاخد ذنب، وأنا صغيرة جدًا بالنسبة ليها وأقل من إنها تسمع كلامي، وهي بتقول آرائها في البني آدمين، دي بتشتم الشيوخ بتوعنا، والحديث الصحيح قال إياكم ولحوم العلما فإنها مسمومة وإنما يخشى الله من عباده العلماء، ولما هي تغلط في العلماء المفروض إننا نسقف؟”.