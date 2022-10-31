ارتفاع ضحايا انهيار جسر في الهند إلى 134 قتيلا

قال مسؤول كبير بشرطة ولاية جوجارات الهندية، إن عدد القتلى جراء انهيار جسر موربي المعلق ارتفع إلى 134 قتيلا، اليوم الاثنين.



ونقلت وكالة الأنباء الهندية "برس تراست أوف إنديا" عن المسؤول بالشرطة قوله، إن عمليات البحث والإنقاذ لا تزال جارية.



وجرت عمليات الإنقاذ على قدم وساق في موربي، على بعد حوالي 300 كيلومتر من عاصمة ولاية جوجارات، حيث انضمت فرق من القوة الوطنية للاستجابة للكوارث، وقوة الاستجابة للكوارث الحكومية، والقوات الجوية الهندية، والجيش والبحرية إلى أفراد محليين في جهود الإنقاذ.



ومن المقرر أن يتفقد رئيس الوزراء ناريندرا مودي منطقة موربي، غدا الثلاثاء، حسبما أعلن مكتب رئيس وزراء ولاية جوجارات.



أعيد افتتاح الجسر، الذي بني قبل أكثر من قرن على نهر ماتشو، قبل خمسة أيام بعد عمليات إصلاح وتجديد مكثفة. وكان مكتظا بالناس عندما انهار مساء أمس الأحد.