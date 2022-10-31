أبو الغيط: إسرائيل يجب أن تنتبه للخطر الديمغرافي الهائل الذي يخنقها في المستقبل

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن «الفيتو الأمريكي يجهض محاولات فلسطين للحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة»، مستنكرًا التناقض الغربي بشأن التواجد العسكري الروسي في أراضي أوكرانيا، والاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وأضاف أبو الغيط، خلال لقاء لفضائية «القاهرة الإخبارية»، مساء الاثنين، أن العالم الغربي أيد هذا العام قرارًا يتضمن في صياغته (عدم جواز الاستيلاء على أراض الغير بالقوة)، قائلًا إن تلك الصياغة موجودة في ديباجة القرار 242 الخاص بالشرق الأوسط.

وأشار إلى أن الفلسطينيين سيحاولون على مدار السنوات المقبلة، الحصول العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، رغم رفض المجلس له، معربًا عن أمنياته في حدوث تسوية ما قريبة في العلاقة الفلسطينية الإسرائيلية.

وتابع أمين الجامعة العربية: «يجب أن تتنبه إسرائيل للخطر الديمغرافي الهائل الذي يخنقها في المستقبل، هم يرونه قادمًا، لكن الرغبة في الاستيلاء على الأرض يعميهم، في عام 2050 عدد الفلسطينيين، طبقًا لما يتحدثون عنه، في حدود 14 مليونًا فيما بين الأردن والبحر الأبيض المتوسط، وعدد الإسرائيليين لن يتجاوز 10 ملايين».

واستطرد: «لعلهم منتصرون اليوم، لكن ما الحال عندما يكون هناك 100% من مواطني الصفة الغربية وغزة يقرؤون ويكتبون وحاصلون على شهادات علمية وأين القيم؟».

وتعجب من الحديث حول إعادة صياغة مجلس الأمن، والقرار بطرد دولة دائمة العضوية، رغم أن الميثاق يقول إن لها حقا أدبيا طالما بقي هذا المجلس.