مونتنيجرو تشكل حكومة جديدة برئاسة ميلويكو سبايتش

انتخب برلمان مونتنيجرو (الجبل الأسود) السياسي ميلويكو سبايتش لتولى منصب رئيس الوزراء، بعد مفاوضات مطولة.

وكان دعم التحالف من أجل مستقبل مونتنيجرو الموالي لصربيا وروسيا علنا عاملا حاسما خلال التصويت الذي أجرى اليوم الثلاثاء.

وعلى الرغم من أن هذا التحالف لا يعد رسميا جزءا من ائتلاف سبايتش الجديد الذي ينتمي لتيار يمين الوسط، فإنه سوف يتولى مناصب رئيسية في إدارة الدولة والشركات ذات الصلة بالدولة مقابل دعمه.

وكان البرلمان قد انتخب اندريا مانديتش، المشارك في رئاسة التحالف، رئيسا له أمس الاثنين. وسيكون من حق مانديتش الاطلاع على وثائق أمنية سرية، بما في ذلك الأمور المتعلقة بالتعاون مع حلف شمال الأطلسي (الناتو).

ويشار إلى أن مانديتش يلتقى بصورة متكررة مع الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش في بلجراد.

وكان حزب أوروبا الآن الذي ينتمى لتيار الوسط، بقيادة سبايتش، قد فاز في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في يونيو الماضي. ويتكون ائتلافه رسميا من حزب أوروبا الآن وحزبين أصغر مواليين لصربيا وأحزاب ممثلة لعرقية الألبان.

وأكد بيان حكومة سبايتش التزامه بتحسين احتمالات انضمام مونتنيجرو للاتحاد الأوروبي وتعزيز السلطة القضائية في مكافحتها للفساد والجريمة المنظمة.

وتتفاوض مونتنيجرو، العضوة بالناتو، للانضمام للاتحاد الأوروبي منذ عام 2012، ولكنها تواجه تحديات خلال الأعوام الأخيرة في تنفيذ جهود الإصلاح الضرورية.

وفي الوقت ذاته، وصلت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى مونتنيجرو، حيث استقبلها الرئيس ياكوف ميلاتوفيتش لعقد مباحثات بين الجانبين.

ومن المقرر أن تتوجه فون دير لاين في وقت لاحق إلى بلجراد للاجتماع مع الرئيس الصربي فوتشيتش.

وتتمحور جولة فون دير لاين، التي تضمنت مقدونيا الشمالية وكوسوفو أمس الاثنين، حول "خطة نمو" جديدة بهدف تعزيز إمكانية انضمام دول غرب البلقان إلى سوق الاتحاد الأوروبي، إذا ما اجرت هذه الدول إصلاحات.