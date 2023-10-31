قال المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» توبي فريكر، إن الإحصائيات اليومية بشأن قتل الأطفال في قطاع غزة «فظيعة».

وأضاف في تصريحات لفضائية «الجزيرة»، مساء الثلاثاء، أن "عدد الأطفال الذين يقتلون ويجرحون يوميًا في قطاع غزة يصل إلى 420"، منوهًا بأن «الرقم كارثي».

وشدد على أهمية الاستجابة لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بشأن الوقف الفوري لإطلاق النار، مشيرًا إلى أن «غزة أصبحت مقبرة للأطفال».

ودعا إلى وقف خطف الأطفال وإطلاق سراح الأسرى بينهم، مضيفًا: «هناك مخاوف حقيقية وكبيرة بالنسبة إلى الوصول إلى الخدمات المنقذة للأرواح، الناس يعيشون في مناطق مكتظة والأمر يزيد من احتمال انتشار الأمراض والأوبئة».

ولفت إلى أهمية دخول أكثر من 100 شاحنة محملة بالمياه النظيفة والطعام والأدوية؛ من أجل إنقاذ الأرواح في أقرب وقت ممكن، قائلًا إن المنظمات الأممية تبذل قصارى جهدها كي يصل صوتها للجهات المعنية.

وأكمل: «نرفع الصوت لحماية الأطفال بشكل متكرر، ونتحدث مع أعضاء مجلس الأمان ونتحدث في وسائل الإعلام ومع المؤسسات المختلفة لحماية الأطفال في قطاع غزة والمنطقة».

وأدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية يوم ٣١ أكتوبر، الاستهداف الإسرائيلي اللاإنساني الذي طال مربعاً سكنياً بمخيم جباليا، مما أسفر عن سقوط ما يزيد عن ٤٠٠ مدني ما بين شهيد وجريح وفقاً للتقديرات الأولية.

واعتبرت مصر ذلك انتهاكاً صارخاً جديداً للقوات الإسرائيلية لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، يُزيد من الأزمة الراهنة تعقيداً ويُنذر بعواقب وخيمة يصعب تداركها على كافة المستويات.