محافظ بورسعيد يترأس اجتماع اللجنة الاستشارية للسلامة

ترأس اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماع اللجنة الاستشارية للسلامة المشكلة بالقرار رقم (626) لسنة 2023، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، ونائب مدير الأمن اللواء تامر السمري وعبدالونيس عبد الله مدير مديرية القوى العاملة، وأعضاء اللجنة.

ووجه المحافظ بسرعة تشكيل اللجنة، والتي تختص بتخطيط ورسم السياسة العامة للمحافظة في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وفق الخطة القومية التي أعدها المجلس الاستشاري الأعلى لهذا الغرض ومنارة تنفيذها، فضلا عن التنسيق بين الجهات المعنية بالسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالمحافظة في تنفيذ برامج ومشاريع السلامة والصحة المهنة.

ونوه بتقسيم تقاريرا المتابعة الفنية التي تعدها الأمانة الفنية، للتأكد من مدى تحقق الأهداف المرسومة لتنفيذ البرامج والمشروعات الخاصة بمجال السلامة والصحة المهنية، ودراسة ومناقشة المشاكل والمعوقات التطبيق الخاصة بمجال السلامة والصحة المهنية، وتختص أيضا بالمشاركة في وضع الطوارئ على مستوى المحافظة دراسة مدى فاعليتها ومعوقاتها و اصدار نشرة أخبار سنوية عن أوضاع السلامة والصحة المهني وتامين بيئة العمل تتضمن بيانات عن الحوادث و الاصابات والأمراضى وغيرها.

وتشكل اللجنة برئاسة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وعضوية مدير أمن بورسعيد، ومدير القوى العاملة و رؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد، وعدد من الأجهزة التتفيذية ببورسعيد.