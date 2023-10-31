قال المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف، جان إلدر، إن الإحصائيات بشأن وفيات الأطفال جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة؛ مروعة، معقبا: «غزة تحولت إلى مقبرة للأطفال، إنه لجحيم على الجميع».

وأضاف خلال تصريحات لـ «العربية» مساء الثلاثاء، أن التقارير تفيد باستشهاد أكثر من 3450 طفلا، متوقعا استمرار ارتفاع نسبة الوفيات على نحو ملحوظ يوميا، موضحا أن وفاة الأطفال لا تقتصر وحسب على القصف؛ بل أيضا نتيجة نقص الخدمات.

وتابع: «التهديدات التي يتعرض لها الأطفال تتجاوز حدود القنابل والقذائف»، مشيرا إلى مواجهة الأطفال أزمتين أولها الصدمات النفسية والأخرى نقص المياه، حيث يعاني أكثر من مليون طفل في غزة من أزمة نقص مياه حادة.

ولفت إلى بلوغ ضخ المياه داخل القطاع نسبة 5 % من إجمالي الإنتاج اليومي، مشيرا إلى ارتفاع أعداد وفيات الأطفال لا سيما الرضع؛ نتيجة التعرض للجفاف والذي أصبح يشكل تهديدا متزايدا.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت الثلاثاء قبل الغارة الجوية التي أسفرت عن استشهاد50 شخصا على الأقل، وإصابة أكثر من 150 آخرين؛ عن ارتفاع عدد الشهداء إلى 8525 شخصا جراء القصف الإسرائيلي المتواصل منذ السابع من أكتوبر 2023، بينهم 3542 طفلا، و2187 امرأة.