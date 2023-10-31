تراجعت قيمة الصادرات المصرية من الغاز الطبيعي والمسال بنسبة 97.7% خلال شهر أغسطس الماضي، لتسجل 5.39 مليون دولار، مقابل 243.19 مليون دولار خلال نفس الشهر مـن العام الماضي، وفقا للنشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم.

وبحسب النشرة، التي حصلت «الشروق» على نسخة منها، ارتفعت قيمة الواردات المصرية من الغاز الطبيعي بنسبة 52.8% خلال شهر أغسطس 2023، لتسجل 175.5 مليون دولار، مقابل 114.9 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي.

وكذلك تراجعت قيمة الصادرات المصرية من الغاز الطبيعي والمسال خلال الـ 8 أشهر الأولى من 2023 بنسبة 61% لتسجل 2.293 مليار دولار، مقابل 5.896 مليار دولار خلال نفس الفترة مـن العام السابق.

فيما ارتفعت قيمة واردارت مصر من الغاز الطبيعي خلال الـ 8 أشهر الأولى من العام، بنسبة 41.4% لتسجل 1.669 مليار دولار، مقابل 1.180 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابـق.

وبحسب نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، ارتفع إجمالي قيمة الصادرات المصرية من البترول الخام خلال شهر أغسطس الماضي بنسبة 70.6% لتسجل 313.1 مليون دولار، مقابل 183.5 مليون دولار خلال أغسطس 2022، فيما انخفضت قيمة صادرات المنتجات البترولية بنسبة 61.5% لتسجل 137.9مليون دولار، مقابل 357.7 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي.

وتراجع إجمالى قيمة الصادرات المصرية من البترول الخام خلال الـ 8 أشهر الأولى من 2023 بنسبة 33.6% لتسجل 1.521 مليار دولار، مقابل 2.292 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى، كما انخفضت قيمة صادرات المنتجات البترولية بنسبة 63.2% لتسجل 1.344 مليار دولار، مقابل 3.658 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وبحسب النشرة، تراجعت واردات مصر من البترول الخام خلال شهر أغسطس الماضي بنسبة 42.6% لتسجل 392.2 مليون دولار، مقابل 683.5 مليون دولار خلال نفس الشهر من 2022، وانخفضت واردات منتجات البترول بنسبة 0.7% لتسجل 635.3 مليون دولار، مقابل 639.92 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي.

كما تراجع إجمالي قيمة الواردارت المصرية من البترول الخام بنسبة 50.3% خلال الـ 8 أشهر الأولى من 2023 ليسجل 1.65 مليار دولار، مقابل 3.33 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بقيمة انخفاض 1.67 مليار دولار، وانخفضت قيمة واردات المنتجات البترولية بنسبة 4.7% لتسجل 4.53 مليار دولار، مقابل 4.75 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.