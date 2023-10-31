أبو عبيدة: الإفراج عن عدد من الأسرى الأجانب في الأيام المقبلة

قال المتحدث العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة، إن بعض الدول تدخلت من خلال مجموعة من الوسطاء؛ لتحرير أسرى من الجنسيات الأجنبية.

وأشار في كلمة، مساء الثلاثاء، إلى الإفراج عن عدد من الأسرى الأجانب في الأيام المقبلة، استجابة لطلبات الوسطاء، وانسجامًا مع موقف الحركة في عدم رغبتها أو حاجتها لاستمرار احتجازهم في غزة.

وتوجه برسالة إلى الشعب الفلسطيني: «يا أبناء شعبنا المرابطين الأحرار، سنكون حتى نهاية المعركة عند حسن ظنكم».

واستطرد: «يحق لكم يا أبناء شعبنا وأنتم تتحدون أكبر قوة نازية في العالم أن ترفعوا رؤوسكم، فغيركم يدخل إلى هامش التاريخ وأنتم تصنعونه بصمودكم ومقاومتكم وبدمائكم الذكية».

وأكمل: «لقد أعجزتم العالم يا أهالينا في غزة ويا مجاهدينا في الميدان عن فهم عظمتكم وسر قوتكم، وعهدا أن نواصل حمل سلاحنا وأرواحنا على أكفنا حتى يأذن الله لنا بنصره ويمكننا من إذلال عدوه».