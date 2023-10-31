مندوبة الإمارات بمجلس الأمن: نطالب بوقف إطلاق النار في غزة

طالبت المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى مجلس الأمن، لانا نسيبة، اليوم الثلاثاء، بوقف إطلاق النار في غزة بشكل فوري.



وخلال جلسة لمجلس الأمن بطلب من دولة الإمارات بشأن الحرب في غزة، قالت نسيبة إن "70 في المئة من القتلى في غزة من النساء والأطفال وليسوا من حماس".

وأضافت المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى مجلس الأمن: "نجدد مطلبنا بوقف إطلاق النار فورا".

واعتبرت نسيبة أن "مطالب إخلاء مستشفى القدس غير واقعية لكون 11 ألف نازح في هذا المستشفى".

وتابعت قائلة: "جميع السكان في غزة مهددون بالخطر وكذلك الأمر بالنسبة للرهائن لدى حماس".

وأوضحت أن "سكان الضفة الغربية يعانون أيضا من المستوطنين الإسرائيليين الذين صعّدوا من هجماتهم، الأمر الذي أجبر الكثير من الفلسطينيين على النزوح".

ووسعت إسرائيل يوم الإثنين هجومها العسكري بشكل أعمق في شمال قطاع غزة، حيث أعربت الأمم المتحدة والطاقم الطبي التابع لها عن مخاوفهم من استهداف القصف الإسرائيلي مناطق أقرب إلى المستشفيات، حيث لجأ عشرات الآلاف من الفلسطينيين إليها كمأوى إلى جانب آلاف الجرحى.

وتجاوز عدد القتلى الفلسطينيين في الحرب بين إسرائيل وحماس 8000، وفقا لوزارة الصحة في غزة.

وفي الضفة الغربية، قُتل أكثر من 110 فلسطينيين في أعمال عنف وغارات إسرائيلية.

كذلك قُتل أكثر من 1400 شخص في إسرائيل، معظمهم من المدنيين في عملية طوفان الأقصى التي شنتها حماس في السابع من أكتوبر، كما أسرت الحركة 239 إسرائيليا ونقلتهم إلى غزة.