وزير خارجية عمان: منع وصول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة جريمة بموجب القانون الدولي

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أكد وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، أن منع وصول المساعدات الإنسانية للسكان في قطاع غزة جريمة بموجب القانون الدولي.

ودعا في تصريحات لوكالة الأنباء العمانية، المجتمع الدولي إلى إجراء تحقيق مستقل حول العدوان الإسرائيلي ومحاكمته على استهدافه المتعمّد للمدنيين في قطاع غزة ومنشآتهم وحرمانهم من احتياجاتهم الإنسانية وتجويعهم وإخضاعهم للحصار والعقاب الجماعي.

وقال البوسعيدي: «التاريخ علمنا أن الدفاع عن النفس لا يبرر الإبادة الجماعية واستهداف الأبرياء».

وأضاف أن عمل إسرائيل العسكري ليس ضروريا للدفاع عن النفس، مؤكدا أن جميع الدول تدين استهداف المدنيين مهما كانت جنسيات ساكنيها.

وأشار إلى أن الرد الإسرائيلي مفرط للغاية ومبالغ فيه بشكل صارخ وخاصة استهداف المدنيين، مشيرا إلى أن الشعب الفلسطيني لديه الحق في الدفاع عن نفسه.

ويشهد قطاع غزة قصفا إسرائيليا كثيفا، منذ 7 أكتوبر الجاري، بعدما أعلن القائد العام لكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف، بدء عملية طوفان الأقصى لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية.