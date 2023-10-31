الهلال الأحمر الفلسطيني: منع دخول الوقود لغزة سيحول المستشفيات إلى مقابر جماعية

قال المسئول الإعلامي للهلال الأحمر الفلسطيني رائد النمس، إن العدوان الإسرائيلي لم يستثن المستشفيات ولا المؤسسات الصحية من القصف المتكرر.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «كلمة أخيرة»، تقديم الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع على قناة «أون»، مساء الإثنين، أن قوات الاحتلال قصفت مستشفى المعمداني، وألقت تحذيرات كثيرة في منشورات لها لمستشفيات أخرى منها القدس التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني، ولكن الأطقم الطبية رفضت الانصياع لهذه المنشورات، موضحا أنها تضم 19 ألف نازح قصفت منازلهم فضلا عن 400 مريض يتلقون علاجهم داخل أروقة المستشفى.



وأشار إلى أن استهداف مستشفى الصداقة التركي الذي يقدم الرعاية الصحية لمرضى السرطان، هو المستشفى الوحيد المتفرد بتقديم الرعاية لهذه الفئة من المرضى، منوها بأن هذا الاستهداف يأتي ضمن سلسة الانتهاكات بحق مقدمي الخدمات الطبية، وهو ما يعد خطرا حقيقيا على حياة هذه الشريحة من المرضى.



وشدد على أن أعداد الإصابات آخذة في الارتفاع، في ظل انقطاع الكهرباء وأقرب نفاد الوقود وانشغال كل الأسرة وغرف الرعاية المركزية، الأمر الذي يساهم في تفاقم الأوضاع داخل القطاع الصحي.



ولفت إلى أن الهلال الأحمر الفلطسني، ناشد عبر شركائه الدوليين بالضغط معا؛ لإجبار إسرائيل على احترام المواثيق الدولية ووقف العدوان الإسرائيلي أولا، ثم إدخال الوقود بشكل فوري وعاجل للقطاع، لأنه إذا استمر هذا الوضع ستتحول المستشفيات في غزة لقبور جماعية، خاصة وأن هناك أكثر من 12 مستشفى خرجت عن الخدمة تماما بسبب نفاد الوقود.