تصدر البحث عن الهزة الأرضية التي ضربت جنوب سيناء، اليوم، بالقرب من مدينة شرم الشيخ، محركات البحث ووسائل التواصل الاجتماعي في مصر، مما أثار فضول المصريين حول "زلزال اليوم". وقد أكّد معهد البحوث الفلكية رصد الهزة الأرضية.

وأصدر المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بيانًا توضيحيًا، جاء فيه أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل، التابعة للمعهد، سجلت هزة أرضية بقوة 4.25 درجة على مقياس ريختر بعمق 8.5 كم، صباح اليوم الخميس، على بُعد 12 كيلومتر شمال شرق مدينة شرم الشيخ، حيث وقعت الهزة في الساعة السابعة صباحًا و34 دقيقة، وقد أفاد عدد من السكان بالشعور بها.

- الفرق بين الزلازل والهزات الأرضية

في التعريف، يُعتبر الزلزال هزة أرضية مفاجئة للأرض، إلا أن "هزة أرضية" يستخدم عادةً لوصف الزلازل الخفيفة التي لا تؤدي عادةً إلى أضرار. بينما يُطلق "زلزال" على الهزات الأرضية ذات القوة الأكبر، القادرة على التسبب في دمار واسع وخسائر.

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن تأثير الزلازل والهزات الأرضية يتضمن تسييل التربة، وانهيارات أرضية، وتشققات سطحية، وحتى حرائق أو موجات تسونامي في الحالات الأقوى، بينما تتفاوت شدة الأضرار بناءً على عدة عوامل، مثل حجم وشدة الزلزال، جيولوجيا المنطقة، ونوعية البنية التحتية.

- حجم المخاطر المرتبطة بالزلازل والهزات الأرضية

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يمكن للزلازل والهزات الأرضية أن تؤدي إلى مجموعة من الأضرار الصحية المباشرة مثل الوفيات، والإصابات الناتجة عن انهيار المباني، كما أن هناك آثارًا صحية متوسطة الأجل تتضمن التهابات للجروح غير المعالجة، ومخاطر على الأمراض المزمنة نتيجة انقطاع الخدمات الصحية، والمضاعفات الصحية المرتبطة بالاكتظاظ السكاني في مناطق الطوارئ.

ومن بين المخاطر الأخرى، قد تلحق الزلازل الضرر بالمرافق الصحية وتعيق وسائل النقل، ما يعطل الرعاية الصحية وتوفير الإمدادات الطبية الضرورية.

- معدلات الوفيات العالمية المرتبطة بالزلازل

تسببت الزلازل بين عامي 1998 و2017 في وفاة حوالي 750 ألف شخص على مستوى العالم، حيث تتسبب الكوارث الطبيعية، وخاصة الزلازل، في خسائر بشرية ومادية ضخمة.

وتضرر أكثر من 125 مليون شخص خلال هذه الفترة من الزلازل، إما بسبب إصابات جسدية أو فقدان للمأوى.

- تسونامي.. الخطر الأكبر المرتبط بالزلازل

الزلازل التي تقع في قاع البحار أو المحيطات قد تؤدي إلى موجات تسونامي، والتي تعد من أخطر الكوارث الطبيعية بسبب قدرتها على إحداث دمار واسع النطاق. فقد تسبب تسونامي المحيط الهندي في ديسمبر 2004، بأكثر من 227 ألف حالة وفاة في 14 بلدًا.



