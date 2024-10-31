رئيس مكتب الأونروا في القاهرة لـ الشروق: قرار إسرائيل ضد الوكالة يضع النظام الدولى أمام اختبار حاسم

قالت رئيس مكتب ممثل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين (الأونروا) في القاهرة، سحر الجبوري، إن إعتماد الكنيست الإسرائيلي للتشريعات الرامية إلى تقييد وخنق عمل" الأونروا " في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ليس مجرد إنهاء للدور الفريد للوكالة، الذي لعبته لعقود، لتوفير الخدمات الإنسانية والمنقذة لحياة اللاجئين الفلسطينيين، بل هجوم صارخ على المبادئ الأساسية للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكدت الجبوري في تصريح لـ"الشروق" أن قيام دولة عضو في الأمم المتحدة بهذا التصرف ضد منظمة أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة يمثل سابقة خطيرة، تضع النظام الدولي برمته أمام اختبار حاسم.

وبالإشارة لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، الذي عقد اليوم الخميس، لبحث رد عربي مشترك على حظر إسرائيل أنشطة وكالة الأونروا، قالت الجبوري: "في ظل هذه التطورات الخطيرة والتي تعرض اللاجئين الفلسطينيين للحرمان من الخدمات التي تقدمها الوكالة، وخصوصا لغياب البديل، يحدوني الأمل في أن تتخذ الجامعة العربية والدول العربية موقفا حازما لدعم الوكالة".

وأوضحت الجبوري أن هذا الموقف يأتي بإتباع جميع الوسائل السياسية والدبلوماسية والقانونية لمنع تطبيق هذه القوانين، وأيضا رفض جميع محاولات تفكيك الأونروا، وتهميش دور الأمم المتحدة.