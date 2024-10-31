إسرائيل تعتقل رجلا وزوجته بتهمة التجسس لصالح إيران

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية رجلا وزوجته للاشتباه في تجسسهما لصالح إيران، في أحدث واقعة من نوعها بسلسلة من قضايا التجسس المزعومة التي كشف عنها خلال الأسابيع الأخيرة.

ووفقا لبيان الاتهام، قام رافائيل ولالا غولييف، وكلاهما من مدينة اللد ويبلغ من العمر حوالي 32 عاما، بـ«مهام جمع معلومات استخباراتية عن مواقع أمنية وبنية تحتية في إسرائيل، بالإضافة إلى تعقب أكاديمية في مركز أبحاث أمني بقصد إيذائها».

كما يعتقد أن رافائيل «طُلب منه أيضا العثور على قاتل»، من دون تحديد من المستهدف، وذلك حسبما نشره موقع فضائية «سكاي نيوز عربية».

ونفذ رافائيل «مهام مراقبة على مواقع أمنية في إسرائيل، بما في ذلك مقر جهاز الاستخبارات (الموساد)، وجمع معلومات عن أكاديمي يعمل في معهد دراسات الأمن القومي»، بحسب مسئولين أمنيين.

ويقال إنه تلقى مساعدة من زوجته في عدد من المهام.

ولم يكشف بيان الاتهام ما إذا كان الزوجان مدفوعين بأسباب مالية أو أيديولوجية.

ويقول مسئول في جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك)، إن التحقيق كشف «مرة أخرى عن جهود أجهزة الاستخبارات الإيرانية لتجنيد واستغلال الإسرائيليين، من أجل تعزيز التجسس والنشاط الإرهابي في إسرائيل».

وحسب صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، فإن الزوجين تم تجنيدهما كجزء من جهود إيرانية تجند الإسرائيليين من مجتمع المهاجرين من منطقة القوقاز، حيث يقال إن الزوجين جندهما إسرائيلي من أصل أذربيجاني.