واشنطن توجه توبيخا للمسؤولين الإسرائيليين بسبب تقليص المساعدات الإنسانية الموجهة لقطاع غزة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، بأن الإدارة الأمريكية وجهت توبيخا للمسؤولين الإسرائيليين بشأن قلة المساعدات الإنسانية المقدمة إلى قطاع غزة.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، أن الإدارة الأمريكية نقلت رسالة إلى تل أبيب مفادها عدم حصول أي تغيير يذكر في دخول المساعدات لقطاع غزة.

وأكدت القناة على موقعها الإلكتروني أن واشنطن تحذر من أنها ستجري تغييرات في سياسة نقل الأسلحة إلى إسرائيل، مرجحة ربطها بملف المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وفقا لوكالة روسيا اليوم.

وفي السياق نفسه، قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أمس الأربعاء، إن أمن المنطقة مرتبط بشكل رئيسي بحل الدولتين الإسرائيلية والفلسطينية.