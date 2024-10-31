 قضاة في المحكمة العليا بالمكسيك يلوحون بالاستقالة احتجاجا على تعديل قضائي مثير للجدل - بوابة الشروق
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قضاة في المحكمة العليا بالمكسيك يلوحون بالاستقالة احتجاجا على تعديل قضائي مثير للجدل

علم المكسيك
علم المكسيك

نشر في: الخميس 31 أكتوبر 2024 - 8:48 ص | آخر تحديث: الخميس 31 أكتوبر 2024 - 8:48 ص

أعلن 8 من أصل 11 عضوا في المحكمة العليا في المكسيك أنهم سيستقيلون من مناصبهم احتجاجا على تعديل قضائي مثير للجدل تم تمريره الشهر الماضي.

وقدمت رئيسة المحكمة العليا نورما بينيا وسبعة آخرون رسائل يومي الثلاثاء والأربعاء تفيد بأنهم سيتركون مناصبهم بدلا من التنافس في الانتخابات القضائية المقرر إجراؤها في يونيو المقبل.

وأشار قضاة المحكمة الثلاثة الآخرون إلى أنهم سيتنافسون في الانتخابات. في السابق، كان يتم اختيار قضاة المحكمة العليا من قبل مجلس الشيوخ.


وأقر الكونجرس المكسيكي ،وصدقت أغلبية الولايات، الشهر الماضي على مبادرة الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور آنذاك لجعل جميع قضاة البلاد خاضعين للانتخاب.

وقال لوبيز أوبرادور وحلفاؤه، بما في ذلك خليفته كلاوديا شينباوم، إن التغيير الجذري سيساعد في تخليص النظام القضائي من الفساد. ومع ذلك، يقول المنتقدون إن المحاكم ستصبح أقل استقلالية وأكثر خضوعا للقوى السياسية.


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