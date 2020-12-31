 البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن: نعمل بشكل عاجل لإعادة تشغيل مطار عدن - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن: نعمل بشكل عاجل لإعادة تشغيل مطار عدن

مطار عدن - ارشيفية
مطار عدن - ارشيفية
هديل هلال
نشر في: الخميس 31 ديسمبر 2020 - 9:37 م | آخر تحديث: الخميس 31 ديسمبر 2020 - 9:37 م

أعلن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن عن عمل فريقه، بالتنسيق مع الحكومة اليمنية والسلطة المحلية وإدارة مطار عدن الدولي، خلال 24 ساعة من حدوث الاعتداء في المطار، على تقييم الأضرار؛ تمهيداً لإصلاحها بشكل عاجل لإعادة تشغيله، وتنفيذ مشروع إعادة تأهيله ليتوافق مع المواصفات الدولية.

وتعرض مطار عدن الأربعاء، بالتزامن مع وصول الحكومة الجديدة إليه، لقصف صاروخي خلف، حسب بيانات وزارة الصحة اليمنية، 22 قتيلا على الأقل وأكثر من 50 جريحا.

وحمل وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والتي تدعمها السعودية، معمر الإرياني، قوات الحوثيين المسؤولية عن الهجوم، فيما نفت الجماعة وقوفها وراء الاعتداء.

 

 


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