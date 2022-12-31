الديوان الملكي الأردني يعلن موعد عقد قران ولي العهد والسعودية رجوة آل سيف

أعلن الديوان الملكي الأردني، السبت، موعد زفاف ولي العهد، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني من خطيبته السعودية، رجوة خالد السيف في الأول من يونيو 2023، وفقا لما جاء في (CNN) بالعربية.

جاء ذلك في تغريدة للديوان الملكي الأردني على صفحته الرسمية بتويتر، قال فيها: "يسر الديوان الملكي الهاشمي أن يعلن أنه سيتم، بعون الله وتوفيقه، عقد قران صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد المعظم على الآنسة رجوة خالد السيف، في الثاني عشر من ذي القعدة عام 1444 هجري، الموافق للأول من حزيران عام 2023 ميلادي".

يسر الديوان الملكي الهاشمي أن يعلن أنه سيتم، بعون الله وتوفيقه، عقد قران صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد المعظم على الآنسة رجوة خالد السيف، في الثاني عشر من ذي القعدة عام 1444 هجري، الموافق للأول من حزيران عام 2023 ميلادي #الأردن pic.twitter.com/HKS4RV8cAO — RHC (@RHCJO) December 31, 2022

يذكر أن خطيبة ولي العهد الأردني ولدت في الرياض، في 28 أبريل 1994. وهي الشقيقة الصغرى لثلاثة أبناء، هم فيصل ونايف ودانا، وبعد إتمامها دراستها الثانوية في المملكة العربية السعودية، انتقلت رجوة إلى الولايات المتحدة للدراسة في كلية الهندسة المعمارية في جامعة "سيراكيوز" في نيويورك.

وكانت قراءة الفاتحة قد جرت في منزل والد رجوة، بالعاصمة السعودية الرياض، وكان نشطاء قد أبرزوا مقاطع فيديو لموكب ولي عهد الأردن، الأمير الحسين بن عبدالله والعائلة الهاشمية لخطبة السعودية، رجوة آل سيف، ويظهر في مقطع الفيديو المتداول وصول الموكب الذي كان يقل العاهل الأردني، الملك عبدالله بن الحسين وعمه الأمير الحسن بن طلال وعدد من الأمراء.