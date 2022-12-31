الجيش اللبناني ينقذ معظم ركاب المركب الذي شارف على الغرق شمال لبنان

أعلن وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني علي حمية، أن الجيش اللبناني تمكن من إنقاذ معظم ركاب المركب الذي يقل 200 مهاجر غير شرعي وشارف على الغرق اليوم السبت مقابل شاطىء سلعاتا شمال لبنان.

وقال حمية -في تغريدة له على حسابه على تويتر اليوم السبت- إن "المركب الذي يشارف على الغرق قبالة ساحل سلعاتا- الشمال، والذي يحمل على متنه 200 مهاجر غير شرعي، كان قد تعطل قبيل خروجه من المياه الإقليمية اللبنانية، مما استدعى تدخلا سريعا من قبل الجيش اللبناني، الذي قامت عناصره بإنقاذ معظم ركابه".

وكانت توجهت دورية من القوات البحرية في الجيش اللبناني، يرافقها مركب من القوات الدولية العاملة جنوب لبنان" اليونيفل" لإنقاذ حوالي 200 شخص كانوا على متن مركب قبالة شاطئ سلعاتا شمال لبنان يحاولون المغادرة بطريقة غير شرعية.

وقالت قيادة الجيش اللبناني في بيان مساء اليوم السبت إن دورية من القوات البحرية توجهت "لإنقاذ مركب يغرق حاليا قبالة شاطئ سلعاتا- الشمال، وعلى متنه أشخاص كانوا يحاولون مغادرة المياه الإقليمية اللبنانية بطريقة غير شرعية".

وأضافت "وصلت 3 مراكب من القوات البحرية يرافقها مركب من اليونيفيل إلى موقع المركب، الذي يغرق قبالة شاطئ سلعاتا، وباشر العناصر إنقاذَ الأشخاص من المركب المذكور وعددهم 200 تقريبا".

يذكر أن القوى الأمنية اللبنانية تكثف جهودها لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.