شنت مديرية التموين في محافظة دمياط، عدة حملات مكبرة تمكنت خلالها من تحرير 316 محضرا متنوعا خلال الأسبوع الأخير من عام 2022؛ لمخالفة القوانين والقرارات التموينية ليصبح حصاد عام 2022 18.170 محضر تمويني.

وأوضح المحاسب علي الغزاوي وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بدمياط، أن حملة الأسبوع الأخير شملت محاضر لمخابز بلدية، وفي مجال المواد البترولية حررت محاضر لنقص وزن أسطوانات الغاز، ومحاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، والبيع بأزيد عن السعر المقرر، ولعرض سلع مجهولة المصدر للبيع، أو غير مطابقة للمواصفات.

وأكد تحرير 470 محضرا ضد الممتنعين عن توريد الأرز إلى الشون والمضارب المعتمدة؛ ليصبح حصاد عام 2022 إجمالي 18170 محضرا متنوعا.

ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بتكثيف الرقابة على الأسواق والمحلات العامة ومحاربة ممارسات الغش والتدليس والاحتكار، وحجب السلع عن الأسواق وبذل أقصى الجهود لحماية المستهلك من الجشع والمغالاة في الأسعار.