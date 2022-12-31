سماع دوي انفجارات في كييف والسلطات تدعو السكان للاحتماء

سُمع دوي عشرة انفجارات على الأقلّ في العاصمة الأوكرانية كييف بعد ظهر اليوم السبت، فيما دعت السلطات المحلية السكان إلى الاحتماء.

وكتب رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو على تلغرام "سُمعت انفجارات في كييف! احتموا!"، وفق وكالة فرانس برس.

وأعلنت السلطات الأوكرانية وقوع ضربات على عدة مناطق في البلاد.

والجمعة، أعلن كليتشكو أنّ كييف تعرّضت لهجوم بسبع طائرات مسيّرة وأنها دُمّرت جميعها.

وأشار إلى عدم وقوع ضحايا لكن سقوط الحطام ألحق أضرارا بنوافذ مبنيَين في حيّ في جنوب غرب كييف.

ووفقاً للرئاسة الأوكرانية، فقد تمّ إسقاط مسيّرات أخرى في منطقتي تشيركاسي ودنيبرو في وسط البلاد.

وكانت أوكرانيا، أعلنت الجمعة أنها صدت هجوما ليلا بمسيرات متفجرة شنته روسيا بعد أقل من 24 ساعة على عمليات قصف مكثّفة لمنشآت الطاقة، الأمر الذي حرم ملايين الأوكرانيين من الكهرباء.

وكان هجوم الخميس بعشرات الصواريخ، هو العاشر من نوعه، وأعقبه إطلاق طائرة بدون طيّار من نوع "شاهد" ليلاً، بحسب سلاح الجو الأوكراني، الذي أكد صباح الجمعة أنه أسقط 16 طائرة إيرانية الصنع تمّ إطلاقها.

وأشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في رسالة نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أنّ الحرب كانت "صعبة" ولكنّه قال إنه "مقتنع بأنّ العدوان الروسي سيفشل"، على حد تعبيره.