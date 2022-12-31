محافظ القليوبية ووزير الرياضة يفتتحان مركز تخاطب بمركز شباب كفر الجزار

افتتح عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم السبت، مركز التخاطب وتنمية المهارات وصعوبات التعلم للقادرون باختلاف بمركز شباب كفر الجزار، جاء ذلك في مستهل الزيارة التفقدية للمنشآت الشبابية والرياضية بمحافظة القليوبية.

وأوضح المحافظ، أن إقامة مركز التخاطب وصعوبات التعلم بالتعاون مع مؤسسة "زايد العليا لأصحاب الهمم"، جاء وفق بروتوكول التعاون المشترك لإنشاء ٦٨ مركزا في جميع أنحاء الجمهورية حيث تهدف إلى تقديم جلسات مجانية للتخاطب وصعوبات التعلم، وتنمية مهارات الإدراك الحسي والحركي.

وتفقد الوزير، مجموعة من الإنشاءات داخل مركز شباب كفر الجزار منها المبنى الإداري والمكتبة، وصالة الجيم، وصالات الأنشطة الرياضية، وملاعب كرة القدم، ومشاهدة عدد من المشروعات القومية التي تنفذها الوزارة منها المشروع القومي «ها أنا أحقق ذاتي»، والذي تنفذه الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة لتنمية المهارات من خلال الأنشطة الرياضية والكشفية.

وشاهد معرض الفنون التراثية وفعاليات تدريب مشروع "ريحانة" الذي تنفذه الإدارة المركزية لتنمية النشء بالوزارة، ومشاهدة أنشطة مكتب قادرون باختلاف في المحافظة.

وعقب ذلك، توجها وزير الشباب والرياضة والمحافظ، إلى مركز شباب كفر بطا بمدينة بنها، وافتتحا الملعب الخماسي لكرة القدم المطور بنظام حق الانتفاع بالمركز، وتفقدا المشروعات الاستثمارية الجاري تنفيذها من حمام سباحة وقاعة مناسبات.

وأكد وزير الشباب والرياضة، الاهتمام بملف تطوير مراكز الشباب في جميع أنحاء الجمهورية، ورفع كفاءة البنية التحتية بها مع تطوير أداءها وتشغيلها بالمتابعة مع مجالس إداراتها؛ لتقوم بدورها على أكمل وجه، ولتحقيق رؤية الوزارة في جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية تساهم في تطوير وتنمية المجتمع وتقديم الخدمات كافة.

ويشهد مركز شباب كفر بطا، إقامة 3 مشروعات بنظام حق الانتفاع بقيمة إجمالية تبلغ نحو 5 ملايين جنيه في ضوء الإدارة الاقتصادية التي تنتهجها الوزارة بمراكز الشباب على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

واختتمت زيارة مركز شباب كفر بطا، بمشاركة الدكتور أشرف صبحي واللواء عبدالحميد الهجان، بزراعة ١٠ شجرات ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية لزراعة ١٠٠ مليون شجرة مثمرة.