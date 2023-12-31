خاركيف الأوكرانية تشهد هجمات جديدة وارتفاع عدد القتلى في مدينة روسية

تعرضت مدينة خاركيف بشرقى أوكرانيا مرة أخرى لهجمات روسية خلال الليل، بعد يومين من شن روسيا أكبر هجوم جوي لها في الحرب على أوكرانيا، وفقا لما ذكره مسئولون اليوم الأحد.

وأشار عمدة خاركيف، إيهور تيريخوف، ومكتب المدعي العام المحلي، إلى تجدد الهجمات بطائرات مسيرة مقاتلة، والتي قالوا إنها دمرت عددا من المباني السكنية والمكاتب وأحد المقاهى.

وردت أوكرانيا باستهداف مدينة بيلجورود الروسية القريبة من الحدود أمس السبت. وقال حاكم المدينة فياتشيسلاف جلادكوف، في منشور على تطبيق تليجرام، إن عدد القتلى ارتفع اليوم الأحد إلى 24، مضيفا أن أكثر من 100 شخص أصيبوا .

ودعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في خطابه بمناسبة العام الجديد، الروس إلي الوحدة والثبات وهم على أعتاب عام 2024.

وقال زعيم الكرملين: "لقد أظهرنا أكثر من مرة أننا قادرون على حل أصعب المهام وعدم التراجع أبدا، لأنه لا توجد قوة يمكن أن تفرقنا"، دون أن يشير صراحة إلى الحرب في أوكرانيا.

ولم يتطرق بوتين، الذي يبلغ من العمر 71 عاما، إلى الهجوم على بيلجورود لكنه وجه الشكر للجنود المشاركين في القتال، وقال إنهم يقفون في خط القتال الأمامي "في سبيل الحق والعدالة".