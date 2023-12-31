كالادزيتش يعتزم العودة للدوري الألماني عبر فرانكفورت

ذكر تقرير إخباري اليوم الأحد، أن ساسا كالادزيتش مهاجم فريق شتوتجارت السابق، يخطط للعودة لبطولة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) مجددا من بوابة فريق آينتراخت فرانكفورت.

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن هناك أندية أخرى مهتمة بضم اللاعب، لكنه قرر الانضمام إلى فرانكفورت.

وكان كالادزيتش قد انتقل للعب في الدوري الإنجليزي مع فريق وولفرهامبتون في عام 2022 بعد ثلاثة أعوام مع شتوتجارت، وشارك هذا الموسم في 11 مباراة، أغلبها كبديل وسجل هدفين.

وأوضح التقرير أن الأمر متوقف الآن على الطريقة التي سينتقل بها اللاعب إلى فرانكفورت سواء بشكل دائم أو على سبيل الإعارة.