الأهلي يستعد للإعلان عن صفقتين شتوية

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يستعد النادي الأهلي خلال الأيام المقبلة الإعلان عن التعاقد مع صفقتين بفترة الانتقالات الشتوية لشهر يناير المقبل.

الإعلامي أحمد شوبير أشار اليوم الأحد في برنامجه الإذاعي على محطة راديو أون تايم سبورتس أن الأهلي بصدد الإعلان عن تعاقده مع صفقتين عقب فتح باب القيد الشتوي والمقرر له غدًا الإثنين الموافق الأول من شهر يناير لعام 2024.

وأوضح شوبير أن الأهلي أنهى إجراءات الصفقتين ويتبقى فقط رتوش أخيرة لحسم كافة التفاصيل التعاقدية.

وتوج الأهلي بطلا لكأس السوبر على حساب فيوتشر بنتيجة 4-2، ليضيف لقب السوبر الـ14 في تاريخه.