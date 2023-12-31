كولر: طموح الأهلي في 2024 لا حدود له

وجه مارسيل كولر المدير الفني للأهلي رسالة لجماهير الفريق قبل توديع العام الجاري واستقبال العام الجديد 2024.

كتب كولر عبر حسابه الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي (فيسبوك) "كان 2023 عاما رائعا مليئا بالنجاح والانتصارات والألقاب واللحظات الرائعة".

أضاف المدرب السويسري "أروع ما في العام أننا كنا كفريق سببا في سعادة وفرحة الملايين من جمهور الأهلي العظيم".

وأشار في رسالة باللغات العربية والإنجليزية والألمانية "نحن على أبواب عام جديد محمل بأحلام و طموحات لا حدود لها".

وختم مارسيل كولر رسالته "كل عام وأنتم بخير وأتمنى عاما جديدا زاهرا بالبطولات والانتصارات والألقاب".