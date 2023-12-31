القسام تعلن إسقاط طائرة استطلاع كانت في مهمة استخباراتية للاحتلال شمال غزة

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أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة حماس، عن إسقاط طائرة استطلاع من طراز (Skylark-2) كانت في مهمة استخباراتية للاحتلال في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأفادت عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، مساء الأحد، أن عناصرها دكوا تجمعاً لآليات وجنود الاحتلال شمال مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة بقذائف الهاون.

وفي وقت سابق، أشارت إلى أن «القسام بالتعاون مع كتائب المجاهدين، استهدفتا طائرة أباتشي إسرائيلية جنوب حي الزيتون بمدينة غزة بصاروخ (سام 7)».

وقالت إن عناصرها استهدفوا قوات إسرائيلية خاصة شرق حي التفاح بالعبوات والقذائف، واشتبكوا معها بالأسلحة الرشاشة.

ولفتت إلى استهداف 5 آليات إسرائيلية في منطقة التفاح والدرج بعبوات «شواظ» وقذائف «الياسين 105».

وصرحت بأن عناصرها استهدفوا جرافة إسرائيلية من نوع D9 بقذيفة «الياسين 105» شمال مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.