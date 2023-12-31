 وزير الداخلية الإيطالي: بلادي فشلت فى الحد من وصول المهاجرين عبر البحر المتوسط خلال 2023 - بوابة الشروق
الأحد 31 ديسمبر 2023 7:53 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

وزير الداخلية الإيطالي: بلادي فشلت فى الحد من وصول المهاجرين عبر البحر المتوسط خلال 2023

روما - د ب أ
نشر في: الأحد 31 ديسمبر 2023 - 6:05 م | آخر تحديث: الأحد 31 ديسمبر 2023 - 6:05 م

قال وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي، اليوم الأحد، إن إيطاليا فشلت في تحقيق هدفها المتمثل في الحد من عبور المهاجرين للبحر المتوسط.

ووفقا لأرقام وزارة الداخلية، وصل أكثر من 155 ألفا و750 مهاجرا إلى إيطاليا عبر البحر خلال العام الجاري. بينما كان الرقم المسجل في العام السابق هو 105 آلاف مهاجر.

وقال بيانتيدوسي لصحيفة "لا ستامبا" الإيطالية إن "عدد الأشخاص الذين وصلوا هذا العام لا يتوافق بالتأكيد مع الهدف من الإجراءات السياسة التي اتخذتها الحكومة في العديد من الجهات لمكافحة الاتجار بالبشر والقضاء عليه".

ومع ذلك، أكد بيانتيدوسي أن عددا أكبر من المهاجرين كان سيصل إلى الشواطئ الإيطالية لو لم تكن الحكومة قد اتخذت إجراءات معينة.

وقال بيانتيدوسي إن التعاون مع تونس وليبيا أوقف وصول عشرات الآلاف من المهاجرين وأدى إلى اعتقال مئات المهربين.

يذكر أن وضع حد للهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط كان تعهدا رئيسيا خلال الحملة الانتخابية لائتلاف رئيسة الوزراء جورجا ميلوني اليميني، الذي يتولى السلطة منذ أكتوبر 2022.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك