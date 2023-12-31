الحزب الاتحادي الديمقراطي السوداني: قوات الدعم السريع وسعت رقعة الحرب ويجب الوصول لاتفاق

قال الأمين العام السياسي للحزب الاتحادي الديمقراطي السوداني معتز الفحل، إن مضمون الخطاب الذي ألقاه القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، منذ قليل، عن قرب تحقيق الجيش السوداني النصر على قوات الدعم السريع، هو ما يرجوه الشعب السوداني ويتمناه.

وأضاف خلال مداخلة لـ«ستوديو الأخبار»، على قناة «تن»، مساء الأحد، أن قوات الدعم السريع وسعت رقعة الحرب لمناطق أخرى في السودان شملت ولاية الجزيرة ومن دارفور للخرطوم، الأمر الذي عقّد المشهد ويتطلب ذلك ضرورة وقف هذه الحرب والوصول إلى اتفاق بكل الوسائل.

ونوه بأن الطرفين جلسا في جدة باجتماع استثنائي دعت إليه السعودية، كان من بين شروطه، خروج قوات الدعم السريع من المساكن والمستشفيات ومؤسسات الدولة، لفرض هيبة الدولة على هذه المناطق وتحقيق استقرار السودان وشعبه، وإعادة النازحين إلى بلدهم.

وشدد على أن الشعب السوداني لا يقبل إلا بتحقيق هذه الشروط، حتى تكون هناك نجاحات لهذا التفاوض، مشيرا إلى أن قوات الدعم السريع قبلت بهذه الشروط بمجرد جلوسها على مائدة المفاوضات في جدة، وأقرت ووقعت على وثيقة جدة، ولكن لا يوجد سيطرة مركزية على قوات الدعم السريع على الأرض.

وذكر أن قوات الدعم السريع تحولت لمجموعات منفلته وليس لها سيطرة موحدة في منطقة معينة، وهو ما يشكل خطرا كبيرا في المستقبل على الدولة السودانية، مشددا على ضرورة وحدة السودانيين ووجود قرار سياسي واضح بهذا الشأن.