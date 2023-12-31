 نائب فرنسي يطالب حكومة بلاده بفرض عقوبات على إسرائيل: ترتكب إبادة جماعية في غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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نائب فرنسي يطالب حكومة بلاده بفرض عقوبات على إسرائيل: ترتكب إبادة جماعية في غزة

باريس - معا
نشر في: الأحد 31 ديسمبر 2023 - 5:32 م | آخر تحديث: الأحد 31 ديسمبر 2023 - 5:32 م

قال النائب عن حزب فرنسا الأبية، توماس بورتس، إن المسئولين الإسرائيليين يرتكبون "إبادة جماعية" في غزة، مطالبا حكومة بلاده بفرض عقوبات على إسرائيل.

وشارك بورتس عبر حسابه على منصة "إكس"، خبرا يتضمن تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال فيها الأخير "رفضت الرضوخ للضغوط الدولية التي تطالب بوقف الحرب قبل أن نحقق أهدافنا".

وعلق النائب الفرنسي على تصريحات نتنياهو: "هذا المتعصب اليميني المتطرف (نتنياهو)، المدمن على كراهية فلسطين، يجب أن يصبح غير قادر على إيذاء الآخرين".

وأكد أنه يتعين على فرنسا أن تبدأ فورا إجراءات فرض عقوبات ضد إسرائيل.

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