إيران تتوقع ظهور مقاومة جديدة ضد إسرائيل في سوريا

توقع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي أكبر أحمديان، ظهور «مقاومة جديدة» ضد إسرائيل في سوريا.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، جاء ذلك خلال استقبال أحمديان في طهران الاثنين، وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي.

وأدان المسئول الإيراني عدوان الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي السورية، قائلًا: «مع احتلال الأراضي السورية من قبل الكيان الصهيوني، فقد ولدت مقاومة جديدة ستظهر في السنوات القادمة»، بحسب وصفه.

وخلال اللقاء، أشار الجانبان إلى التاريخ الطويل للعلاقات بين البلدين، وناقشا القضايا الثنائية والتطورات الإقليمية، وركزا على رفع مستوى العلاقات في مختلف المجالات، بما في ذلك المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية، وتعزيز مشاريع الترانزيت بين البلدين وكذلك مع دول آسيا الوسطى وروسيا.

وردا على سؤال وزير الخارجية العماني، قال أحمديان: «إن التصريحات والإشاعات حول زيادة تخزين المواد المخصبة ورفع مستوى التخصيب لا أساس لها من الصحة، والجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تزال متمسكة بالإطار العام لتفاهمات مسقط، والكرة الآن في ملعب الطرف الآخر ليفي بالتزاماته».

وأضاف: «خلافا لما يتردد في وسائل الإعلام، وبحسب رأي قائد الثورة الإسلامية، لم يطرأ أي تغيير على العقيدة النووية للجمهورية الإسلامية الإيرانية».

من جانبه قال وزير الخارجية العماني، إن سلطان عمان يؤكد دائما على ضرورة تطوير العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأضاف البوسعيدي: «إن العلاقات بين البلدين هي الآن في أعلى مستوى استراتيجي ويتعاونان بشكل وثيق في مختلف القضايا».