رانيا فريد شوقي تتحدث عن مسيرتها وأسرار من حياة والدها: زعلت لعدم تكريمه بمئويته

قالت الفنانة رانيا فريد شوقي، إن مسلسل «الضوء الشارد»؛ من أهم محطاتها الفنية وأكثرها شهرة، مشيرة إلى أنها تشعر بـ «الخضة» حتى الآن من تأثيره الكبير على الجمهور رغم مرور سنوات طويلة على عرضه.

وأضافت خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «مع خيري» المذاع عبر شاشة «المحور» أن أعمالا على غرار «يتربى في عزو» و «خالتي صفية والدير» تعتبرها أيضا ضمن العلامات البارزة في مسيرتها

وعبرت عن رضاها عن مشوارها الفني، قائلة: «أنا لما بقعد مع نفسي بقول الحمد الله، أنا اشتغلت مع نجوم كثير ومخرجين كبار، وراضية جدًا عن نفسي ومشواري الفني».

وتحدثت عن والدها الفنان الراحل فريد شوقي، مؤكدة أنه «نال حقه من التقدير» عن مسيرته، معربة في الوقت ذاته عن حزنها لعدم تكريمه في مئويته بالشكل اللائق، قائلة: «زعلت أن في مئوية فريد شوقي لم يتم تكريمه، في أي مكان في العالم الناس تهتم برموزها ونجومها؛ لكن عندنا للأسف الاهتمام ليس بالقدر الكافي».

وانتقدت «عدم وجود موقع للسينما المصرية إلى الأن تستمد منه المعلومات الحقيقة»، لا سيما وأن كل المعلومات المتوفرة حاليا تعتمد على اجتهادات شخصية.

وكشفت عن جانب من شخصية والدها، قائلة إنه :«اعتاد على الصلاة بالعائلة في رمضان والذهاب للعمرة كل رمضان، وكان متدينا طوال حياته، لكن التزامه بالصلاة في مواعيدها وقراءة القرآن في آخر عشر سنوات من عمره ازداد التزاما بشكل كبير جدًا».

وردت على الصورة النمطية المأخوذة عن الراحل فريد شوقي بـ «الفتوة» التي ارتبطت بوالدها، مشددة أنها لا تعكس شخصيته الحقيقة، قائلة: «جسمه وبنيانه وشخصيته بتوحي بذلك؛ لكنه كان طفلا كبيرا، وحنين جدًا، وبيته كان مفتوحا 24 ساعة لكل أصحابه».