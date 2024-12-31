محكمة كورية جنوبية تصدر مذكرة لاعتقال الرئيس المعزول يون

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قالت الوكالة الكورية الجنوبية لمكافحة الفساد اليوم الثلاثاء إن محكمة أصدرت مذكرة توقيف بحق الرئيس المعزول يون سوك يول.

وأفاد مكتب التحقيق في فساد المسؤولين رفيعي المستوى في بيان بأن محكمة منطقة سول الغربية أصدرت مذكرة توقيف ضد يون على خلفية إعلانه المفاجئ والقصير لحالة الطوارئ العسكرية في وقت سابق من هذا الشهر.

وقالت الوكالة إنها تحقق فيما إذا كان إعلان حالة الطوارئ العسكرية يشكل تمردا.

وتم تعليق صلاحيات يون منذ أن صوت البرلمان الوطني الذي تسيطر عليه المعارضة على عزله في 14 ديسمبر ومن المقرر أن تحدد المحكمة الدستورية ما إذا كان يجب إقالة يون من منصب الرئيس أو إعادته إلى منصبه.

ومع ذلك، تجاهل يون الطلبات المتكررة من سلطات التحقيق للمثول للاستجواب والسماح لهم بتفتيش مكتبه.

ويتمتع يون بامتياز الحصانة الرئاسية من الملاحقة الجنائية، لكن ذلك لا يشمل الاتهامات بالتمرد أو الخيانة.