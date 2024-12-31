«من المسافة صفر» بسينمات أمريكا في يناير 2025 بدعم من مايكل مور

أعلن السينمائي الأمريكي مايكل مور، تضامنه مع الشعب الفلسطيني، من خلال توليه منصب المنتج التنفيذي لفيلم "من المسافة صفر"، الذي يروي معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة تحت القصف المستمر من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

"من المسافة صفر" هي مجموعة من الأفلام القصيرة التي صنعها 22 مخرجًا فلسطينيًا يعيشون في ظل الحرب في غزة الحالية، ويجمع الفيلم بين الرسوم المتحركة والأفلام الوثائقية والروائية، "لتصوير صمود الروح البشرية والإبداع الدائم الذي يزدهر حتى في مواجهة الدمار المستمر"، وسوف تطلق شركة Watermelon Pictures الفيلم - الذي تم تنسيقه وتمويله من قبل المخرج رشيد مشهراوي - في جميع أنحاء الولايات المتحدة في 3 يناير 2025.

وقال مور، الذي فاز بجائزة الأوسكار في عام 2003 عن فيلمه الوثائقي الرائد "بولينج فور كولومبين" وجائزة السعفة الذهبية في عام 2004 عن فيلمه "فهرنهايت 9/11": "لقد حقق هؤلاء المخرجون الفلسطينيون معجزة سينمائية، لقد صنعوا فيلماً رائعاً في خضم إبادة جماعية يعيشون فيها"، وفقاً لمجلة فرايتي.

وأضاف: "إن الأسلحة الوحيدة التي يمتلكها رشيد مشهراوي وهؤلاء المخرجون الفلسطينيون الشجعان الـ 22 في غزة هي كاميراتهم وإبداعهم، لا ينبغي لأي صانع أفلام أو كاتب أو فنان أن يروي قصة إبادته إنه لشرف لي أن أقف متضامناً معهم وأساعد في مشاركة قصصهم مع العالم".

تم قبول فيلم "From Ground Zero" في البداية في مهرجان كان، لكن المنظمين سحبوه لأسباب سياسية، وفي النهاية تم عرضه رسميًا لأول مرة في مهرجان تورنتو، وفي مراجعتها ، قالت مجلة Variety عن العمل "أن كل فيلم قصير كان فريدًا من نوعه ومفهومه "، وقد تم اختياره كواحد من 15 فيلمًا مدرجًا في القائمة المختصرة لفئة الأفلام الدولية في وقت سابق من هذا الشهر لجوائز أكاديمية فنون وعلوم الصورة "الأوسكار".

وقال مشهراوي: "يشعر الفريق بالسعادة لوصول العمل إلى القائمة القصيرة، وبفضل مشاركة مايكل مور، أصبحنا أكثر قدرة على تصوير إنسانية الفلسطينيين وقدرتهم على الصمود، ومشاركة إبداعهم مع العالم، وإبراز قوة السينما كقوة من أجل العدالة والتفاهم".

وأوضح حمزة علي، المؤسس المشارك لشركة Watermelon Pictures: "إن شغف مايكل مور بسرد القصص التي تتحدى الظلم يتماشى تمامًا مع مهمتنا كشركة، ستكون خبرته والتزامه بالعدالة الاجتماعية لا تقدر بثمن في مساعدتنا على مشاركة هذه القصص القوية التي لم تُروَ بعد، ونحن سعداء بانضمامه إلى فريق من المسافة صفر"