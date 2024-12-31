قال محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، إن قرار تطبيق الرسوم الجمركية على الهواتف الواردة من الخارج مع المسافرين؛ لم يحدد موعد تنفيذه بعد، متابعا: «لم يصلنا موعد تطبيق القرار، نسمع عن بدء تطبيقه الأربعاء؛ لكن لم يصلنا شيء بذلك».

ورد خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» على شكاوى البعض بشأن وجود مبالغ كبيرة عليهم، بعد إطلاق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تطبيق «تليفوني» لتسجيل الهواتف القادمة من الخارج الخاص بسداد الرسوم والضرائب إلكترونيا، ناصحا أصحاب الهواتف ذات الخطين بتنشيط الخط الثاني وإجراء مكالمة منه؛ لتجنب فرض رسوم عليه واعتباره خطا جديدًا.

وطالب بتنشيط الخط الثاني على الهاتف حتى لا يظهر على الشبكة كخط جديد، موضحا أن كل خط له رقم تسلسلي خاص به، نافيا في الوقت ذاته المحاسبة بأثر رجعي على الهواتف قبل إصدار القرار.

وأوضح أن أي شخص قادم من الخارج؛ لن يدفع جمارك على هاتفه إذا كان للاستعمال الشخصي، أما إذا كان بحوزته جهازين فسيدفع الجمارك على الثاني.

وأشار إلى اتخاذ الجمارك جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلاسة تسجيل الهواتف وتنشيط الهاتف الشخصي دون دفع جمارك، وذلك بوجود ممثلين من المالية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وأكد أن نسبة 38% التي ستفرض على الهواتف؛ ليست جديدة، لافتا إلى فرضها منذ سنوات على جميع الهواتف المستوردة، كما أن الشركات تدفعها على الهواتف المصنعة محليا.