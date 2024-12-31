الصليب الأحمر الدولي عن شهداء البرد في غزة: كانوا يعيشون في أشباه الخيام

قال هشام مهنا المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة، إنّ هناك تقارير لوزارة الصحة تؤكد وفاة سبعة أطفال حديثي الولادة بسبب الظروف الجوية القاسية بعد غرق أشباه الخيام التي يعيشون فيها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أنه لا يمكن التعويل على صمود المدنيين في غزة أكثر من ذلك.

وأشار إلى أنَّه لا يمكن الاعتماد بشكل كامل على الحل الإنساني لرأب صدع الأزمة الإنسانية المتفاقمة شيئًا فشيء على مدار 15 شهرًا.

ولفت إلى أن الوضع الإنساني المتردي في شمال غزة متردٍ للغاية، حيث يعيش المدنيون يقيمون في مناطق غير آدمية.

وأوضح أن المدارس تعرضت للقصف وباتت آيلة للسقوط، وأن الأهالي لم يجدوا بديلًا لها للاحتماء من القصف والمطر والبرد، مؤكدا أن مستشفيي كمال عدوان والإندونيسي خرجا تمامًا عن الخدمة.



وتواجه الأسر النازحة في غزة ظروف الشتاء القاسية مع تسرب مياه الأمطار إلى الخيام التي يقيمون فيها.

واستشهد ما لا يقل عن سبعة فلسطينيين نازحين بسبب البرد، وفقا لمكتب الإعلام الحكومي.