ممدوح عباس ينتقد غياب رموز الزمالك عن دعم النادي

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انتقد ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الاسبق، غياب دعم البعض من أعضاء ورموز النادي السابقين، للقلعة البيضاء خلال الفترة الحالية.

ويمر الزمالك بضائقة مالية دفعت إدارته برئاسة حسين لبيب لتأجيل العديد من الملفات الهامة من بينها مستحقات اللاعبين السابقة، وكذلك تجديد عقود اللاعبين الذين تنتهي مدة تعاقدهم بنهاية الموسم الحالي، وأيضا الصفقات الجديدة.

وقال عباس عبر حسابه على "إكس": " أين القادرون ماديا من أعضاء نادي الزمالك ممن يطلق عليهم رموز وخلافه؟! ذكروني بالمثل المصري العظيم "زي الوز حنيّة من غير…." ولك الله يا نادي الزمالك."