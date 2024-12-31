تقرير: صلاح يتوصل لاتفاق بشأن تجديد عقده مع ليفربول

كشف تقرير صحفي عن توصل محمد صلاح، نجم ليفربول، لاتفاق بشأن تجديد تعاقده مع الريدز.

ينتهي تعاقد صلاح مع ليفربول في يونيو 2025، وصرح صلاح في أكثر من مناسبة بأنه لم يتوصل لاتفاق بعد بشأن تجديد التعاقد، في الوقت الذي يزداد فيه الاهتمام من جانب الأندية السعودية بالتعاقد مع صلاح في ظل تألقه الشديد في الموسم الحالي مع الريدز بالبريميرليج.

وفقا لموقع «football insider» توصل محمد صلاح لاتفاق مبدئي مع ليفربول بشأن تجديد التعاقد.

أضاف الموقع الشهير أن محمد صلاح وافق من حيث المبدأ على عقد جديد مع ليفربول لمدة عامين.

وأشار الموقع إلى أنه مع ذلك لم يتوصل صلاح وليفربول لاتفاق كامل على بنود العقد بسبب بعض النقاط المتعلقة بحقوق الصور لصلاح صاحب ال 32 عاما

أوضح الموقع في تقريره أن هذا الخلاف هو العقبة الرئيسية في توقيع صلاح على عقد جديد متعدد السنوات في ليفربول، ويعتقد أن تصريحات صلاح الأخيرة عقب مباراة وست هام بعدم توصله لاتفاق مع ليفربول بشأن تجديد التعاقد، هي جزء من استراتيجية صلاح ووكيل أعماله رامي عباس للضغط على النادي.

أتم الموقع تقريره بالتأكيد على أنه هناك شعور متزايد بشأن التوصل لاتفاق كامل على عقد جديد بين صلاح وليفربول وهو ما سيمثل دفعة كبيرة لمشجعي الريدز.

سجل صلاح 20 هدفا وصنع 17 هدفا في 26 مباراة بقميص الريدز في جميع المسابقات، ويتصدر صلاح سباق الهدافين في البريميرليج برصيد 17 هدفا.