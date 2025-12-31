توفي بن نايتهورس كامبل، السيناتور والنائب الأمريكي السابق عن ولاية كولورادو والمعروف بدفاعه الحماسي عن قضايا السكان الأصليين، يوم الثلاثاء عن عمر ناهز 92 عاما.



وأكدت ابنته، شنان كامبل، لوكالة أسوشيتد برس (أ ب) أن والدها توفي لأسباب طبيعية محاطا بعائلته.

وكان كامبل، العضو في الحزب الديمقراطي الذي فاجأ حزبه بانضمامه للحزب الجمهوري، مميزا في الكونجرس ليس فقط بأسلوبه غير التقليدي في الملابس، من أحذية رعاة البقر وربطات عنق البولو وذيل الحصان، بل أيضا بدفاعه عن حقوق الأطفال، والعمل النقابي، والسياسة المالية المحافظة.