إصابة 4 فلسطينيين في إطلاق الرصاص على مركبة في عوريف جنوب نابلس

أصيب 4 مواطنين، مساء اليوم الثلاثاء، عقب إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص، صوب مركبة في بلدة عوريف جنوب نابلس.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها تعاملت مع 3 إصابات خطيرة في إطلاق النار على هذه المركبة، بينما منعت قوات الاحتلال تلك الطواقم من الوصول لإصابة رابعة.

وكانت مصادر محلية، قالت إن قوات الاحتلال أطلقت النار على مركبة على الطريق الواصل بين قريتي عوريف وعينابوس جنوب نابلس، ما أدى لانقلاب المركبة واشتعال النيران فيها.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت القرية وجابت شوارعها، وأطلقت قنابل الصوت تجاه أحد المنازل ما أدى لإصابة مواطن بقنبلة بشكل مباشر في وجهه، وجرى نقله لتلقي العلاج.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية عراق بورين جنوب نابلس، وجابت شوارع القرية واجرت جولة استفزازية بين منازل المواطنين.