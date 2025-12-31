الخطوط الجوية التركية وإيه جيت تلغيان 114 رحلة كانت مقررة غدا بسبب الأحوال الجوية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت شركتا "الخطوط الجوية التركية" و"إيه جيت"، الأربعاء، إلغاء 114 رحلة كانت مقررة الخميس، بسبب سوء الأحوال الجوية المتوقعة في عموم البلاد.

وقال رئيس دائرة الاتصال بالخطوط التركية، يحيى أوستون، بتدوينة عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، إن بعض الرحلات أُلغيت بسبب الأحوال الجوية السيئة.

وأضاف: "بسبب الظروف الجوية السيئة المستمرة في المناطق الشرقية والداخلية من بلادنا، جرى إلغاء 50 رحلة متبادلة كانت مقررة بتاريخ 1 يناير 2026".

وأشار أوستون إلى أنه يمكن الوصول إلى معلومات محدثة عن الرحلات الجوية عبر زيارة الموقع الإلكتروني للشركة.

من جهته، أفاد المستشار الإعلامي لشركة "أيه جيت" التركية محمد يشيل قايا، بتدوينة عبر "إكس" أنه "بسبب استمرار الظروف الجوية السيئة في منطقتي شرقي وجنوب شرقي البلاد، جرى إلغاء 64 رحلة كانت مقررة في 1 يناير".

وذكر أنه يمكن الوصول إلى معلومات محدثة عن الرحلات الجوية عبر زيارة الموقع الإلكتروني للشركة.